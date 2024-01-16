Путин назвал цель ударов ВСУ по мирным россиянам

Путин: ударами по мирным гражданам ВСУ хотят отвлечь внимание от провала на СВО

Ударами по мирным гражданам Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят отвлечь внимание от своего полного провала на фронте в зоне специальной операции. Цель украинских военных назвал президент России Владимир Путин во время встречи с главами муниципальных образований на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России». Трансляцию мероприятия ведет официальный Telegram-канал Кремля.

