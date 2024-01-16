Путин рассказал о разговоре с Гладковым о ситуации в Белгородской области

Путин заявил, что обсудил с Гладковым ситуацию в Белгородской области

Президент России Владимир Путин рассказал, что подробно обсудил с губернатором Вячеславом Гладковым ситуацию в приграничной Белгородской области. Об этом он заявил во время встречи с главами муниципальных образований на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России». Трансляцию мероприятия вел официальный Telegram-канал Кремля.

По словам президента, разговор с Гладковым состоялся 15 января. «Мы с ним все вопросы [поддержки местных жителей и защиты региона] подробно обсуждали», — сказал он. Однако детали беседы глава государства не раскрыл.

В ходе мероприятия Путин также заявил, что, атакуя мирных граждан, Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят отвлечь внимание от своих неудач на фронте и пытаются показать странам Запада, что «они в состоянии отвечать на действия России».

Ранее, 30 декабря 2023 года, ВСУ нанесли по центральным районам Белгорода ракетный удар. 1 января Путин назвал произошедшее спланированным терактом. В новогодние праздники обстрелы города продолжались.