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11:03, 16 января 2024Россия

Россиянин выбил зубы пассажирке автобуса

В Екатеринбурге пьяный пассажир автобуса выбил зубы матери двоих детей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Екатеринбурге пьяный пассажир автобуса напал на мать двоих детей и выбил ей кулаком зубы. О произошедшем сообщила знакомая пострадавшей россиянки Telegram-каналу «Злой Екатеринбург».

Все произошло в автобусе №41, который двигался по улице Баумана к станции метро «Уралмаш». По словам горожанки, тем утром в салоне было много пассажиров, среди которых находился и нетрезвый россиянин.

Мужчина неадекватно себя вел и стал приставать к одной из пассажирок. Та в ответ попросила не трогать ее и отвернулась, после чего хулиган стал оскорблять горожанку и фиксировать происходящее на камеру телефона. Пассажирка отодвинула руку мужчины с телефоном от себя, и злоумышленник ударил ее кулаком в лицо.

Пострадавшей с тремя выбитыми зубами пришлось обращаться к медикам, которые зашили ей губу.

Ранее сообщалось, что в Северске Томской области мужчины избили водителя маршрутки, который отказался пускать их с пивом в салон.

Отмечалось, что водитель сумел вернуться в кабину и продолжить путь. Двое нападавших остались на улице.

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      Анна Щербакова
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