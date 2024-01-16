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07:13, 16 января 2024Культура

Сериал «Наследники» получил премию «Эмми»

Сериал «Наследники» от HBO получил премию «Эмми» как лучший драматический сериал
Марк Майлод

Марк Майлод. Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Сериал «Наследники» от канала HBO получил телевизионную премию «Эмми» как лучший драматический сериал. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Также в номинации были представлены сериалы «Лучше звоните Солу» (Better Call Saul, 2015-2022), «Дом дракона» (House of the Dragon), «Андор» (Andor), «Одни из нас» (The Last of Us), «Белый лотос» (The White Lotus) «Корона» (The Crown, 2016-2023), и «Шершни» (Yellowjackets, 2021).

Актриса Сара Снук получила телевизионную премию «Эмми» в категории «Лучшая драматическая актриса» за роль в сериале «Наследники», Киран Калкин получил телевизионную премию «Эмми» в категории «Лучший драматический актер» за роль в этом сериале.

В мае завершился сериал «Наследники», который называли одним из самых главных телепроектов десятилетия. Сюжет шоу рассказывает о семействе медиамагнатов, которые борются за контроль над корпорацией на фоне ухудшения здоровья главы династии Логана Роя, роль которого исполнил Брайан Кокс.

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      Юлия Мискевич
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