Сериал «Наследники» получил премию «Эмми»

Сериал «Наследники» от HBO получил премию «Эмми» как лучший драматический сериал

Сериал «Наследники» от канала HBO получил телевизионную премию «Эмми» как лучший драматический сериал. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Также в номинации были представлены сериалы «Лучше звоните Солу» (Better Call Saul, 2015-2022), «Дом дракона» (House of the Dragon), «Андор» (Andor), «Одни из нас» (The Last of Us), «Белый лотос» (The White Lotus) «Корона» (The Crown, 2016-2023), и «Шершни» (Yellowjackets, 2021).

Актриса Сара Снук получила телевизионную премию «Эмми» в категории «Лучшая драматическая актриса» за роль в сериале «Наследники», Киран Калкин получил телевизионную премию «Эмми» в категории «Лучший драматический актер» за роль в этом сериале.

В мае завершился сериал «Наследники», который называли одним из самых главных телепроектов десятилетия. Сюжет шоу рассказывает о семействе медиамагнатов, которые борются за контроль над корпорацией на фоне ухудшения здоровья главы династии Логана Роя, роль которого исполнил Брайан Кокс.