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16:09, 16 января 2024Бывший СССР

Украинский Павлоград остался без света

Мэрия украинского Павлограда сообщила о полном обесточивании города

Фото: Mykhailo / Reuters

В результате аварийного отключения электроэнергии в Днепропетровской области Украины Павлоград остался без света. О полном обесточивании города в своем Telegram-канале сообщила мэрия.

«Уважаемые павлоградцы! Произошло аварийное отключение электропитания города», — сообщили местные власти.

В мэрии также отметили, что в настоящий момент продолжают проводить ремонтные работы по восстановлению электроснабжения.

В середине января стало известно, что в энергосистеме Украины ожидается дефицит. В числе причин нехватки электроэнергии названы рост потребления из-за прогнозируемого похолодания, а также уменьшение объемов производства солнечными электростанциями.

Ранее на теплоэлектростанции в одном из восточных регионов Украины произошел взрыв. В результате происшествия на объекте было повреждено оборудование.

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      Александр Курбатов
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