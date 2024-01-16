В России в доме с тремя детьми прогремел взрыв газа и попал на видео

В Воронеже момент взрыва газа в доме сняли на видео, один человек в реанимации

В Воронеже один человек пострадал в результате взрыва газа в жилом доме. Видеозапись происшествия опубликовало сообщество «Подслушано Воронеж» во «ВКонтакте».

На ролике, снятом камерой видеонаблюдения, взрывная волна выбивает дверь и попавшее в кадр окно.

По данным сообщества, в момент взрыва в доме находились четыре человека, трое из которых дети. Присматривавшая за ними женщина получила ожог 65 процентов поверхности тела, ее доставили в реанимацию. Дети не пострадали.

Ранее в Ингушетии пять человек, в том числе трое детей, пострадали при взрыве газа в частном доме. Раненую женщину доставили в реанимацию, остальных разместили в травматологическом отделении.