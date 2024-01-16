Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:06, 16 января 2024Россия

В России в доме с тремя детьми прогремел взрыв газа и попал на видео

В Воронеже момент взрыва газа в доме сняли на видео, один человек в реанимации
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

В Воронеже один человек пострадал в результате взрыва газа в жилом доме. Видеозапись происшествия опубликовало сообщество «Подслушано Воронеж» во «ВКонтакте».

На ролике, снятом камерой видеонаблюдения, взрывная волна выбивает дверь и попавшее в кадр окно.

По данным сообщества, в момент взрыва в доме находились четыре человека, трое из которых дети. Присматривавшая за ними женщина получила ожог 65 процентов поверхности тела, ее доставили в реанимацию. Дети не пострадали.

Ранее в Ингушетии пять человек, в том числе трое детей, пострадали при взрыве газа в частном доме. Раненую женщину доставили в реанимацию, остальных разместили в травматологическом отделении.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В НАТО заявили об активном наступлении России на Украине

      Мощный ветер на популярном горнолыжном курорте Сочи попал на видео

      Ольга Серябкина снялась в платье с откровенным разрезом и восхитила фанатов

      Названа причина проблем с переводами между Россией и Турцией

      В России объяснили растущее значение Севморпути

      Стало известно о способности КНДР поразить крупнейшую базу США в Тихом океане

      Стилист Рогов высказался о назначении на роль ведущего «Модного приговора»

      В Совфеде заявили об отрицательной динамике в отношениях России и Армении

      В Госдуме отреагировали на ограничения китайских банков при работе с россиянами

      В Европе заявили об экономической зависимости России от Китая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости