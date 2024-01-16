В Совфеде заявили об отрицательной динамике в отношениях России и Армении

Зампред Совфеда Косачев: у отношений России и Армении отрицательная динамика

Отрицательная динамика отношений России и Армении заметна невооруженным взглядом. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью радио Sputnik.

«С Арменией динамика очевидно отрицательная. Все видно невооруженным глазом. Уводит нынешнее руководство Армении страну как можно дальше от России», — заявил сенатор.

Косачев уверен, что это временный сюжет, потому что Еревану придется тяжело без добрососедских отношений с Москвой, а надежды армянских политиков на Запад — иллюзорны.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова призвала Армению не переходить границы, пытаясь угодить западным партнерам. Представитель МИД посоветовала политикам в Ереване быть сдержаннее.