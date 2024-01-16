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19:17, 16 января 2024Наука и техника

В ВМФ России начали создавать инженерные части

«Известия»: в ВМФ России начали создавать инженерные части

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

В Военно-морском флоте (ВМФ) России начали создавать новые инженерные части, позволяющие эффективнее действовать на морских и сухопутных направлениях. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны сообщают «Известия».

Газета пишет, что одна новая часть создана на Тихоокеанском флоте, а до конца года планируется сформировать еще несколько морских инженерных полков на других флотах. Источники издания не назвали точное количество и месторасположение создаваемых соединений.

По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, морские инженерные полки будут решать самый широкий спектр задач, в частности, разминирование, развертывание необходимой инфраструктуры и обеспечение высадки десанта.

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Военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин добавил, что морские инженерные полки отличаются от сухопутных наличием морской составляющей, в частности, водолазов.

В декабре прошлого года «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны сообщили, что дивизии морской пехоты России станут более универсальными и мобильными — теперь в каждом батальоне «черных беретов» появится своя десантно-штурмовая рота, а в дивизии — десантно-штурмовой батальон.

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      Иван Потапов
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