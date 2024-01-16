Россиянин устроил сауну в вертолете

Житель Ханты-Мансийска устроил сауну в списанном вертолете Ми-8

Житель Ханты-Мансийска устроил сауну из фюзеляжа вертолета Ми-8. Об этом пишет Ura.ru.

Россиянин приобрел списанный авиаборт вместе с садовым участком. Сюда его доставили около 40 лет назад на санях и тракторе. Отвезти его обратно в аэропорт теперь не представляется возможным: мешают новые дороги и заборы соседних участков.

Работы по переоборудованию воздушного судна начались в мае 2023 года. В качестве бани оно заработало три дня назад. Внутри фюзеляжа поместились парилка, комната для отдыха, душ и туалет. Снаружи расположена теплая купель с функцией джакузи. Стоимость посещения составляет 2,5 тысячи рублей.

Данный вертолет еще в 1991 году привлек внимание Бориса Ельцина во время его официальной поездки в город. Тогда первый российский президент удивился тому, что судно стоит прямо на садовом участке.

Ранее американец поселился в списанном авиалайнере Boeing 727.