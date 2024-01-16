Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:48, 16 января 2024Среда обитания

Россиянин устроил сауну в вертолете

Житель Ханты-Мансийска устроил сауну в списанном вертолете Ми-8

Скриншот: Ресейл-платформа

Житель Ханты-Мансийска устроил сауну из фюзеляжа вертолета Ми-8. Об этом пишет Ura.ru.

Россиянин приобрел списанный авиаборт вместе с садовым участком. Сюда его доставили около 40 лет назад на санях и тракторе. Отвезти его обратно в аэропорт теперь не представляется возможным: мешают новые дороги и заборы соседних участков.

Работы по переоборудованию воздушного судна начались в мае 2023 года. В качестве бани оно заработало три дня назад. Внутри фюзеляжа поместились парилка, комната для отдыха, душ и туалет. Снаружи расположена теплая купель с функцией джакузи. Стоимость посещения составляет 2,5 тысячи рублей.

Материалы по теме:
Трехмерная стройка. Как человечество обеспечит всю Землю комфортным жильем, покорит космос и построит дома на Марсе?
Трехмерная стройка.Как человечество обеспечит всю Землю комфортным жильем, покорит космос и построит дома на Марсе?
5 ноября 2021
Шорохи, стоны и скользящие по стенам тени. Что известно о домах, где снимали самые страшные фильмы ужасов
Шорохи, стоны и скользящие по стенам тени.Что известно о домах, где снимали самые страшные фильмы ужасов
1 ноября 2023

Данный вертолет еще в 1991 году привлек внимание Бориса Ельцина во время его официальной поездки в город. Тогда первый российский президент удивился тому, что судно стоит прямо на садовом участке.

Ранее американец поселился в списанном авиалайнере Boeing 727.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Ценности другие». Путин объяснил разницу между военными и теми, кто «прыгает без штанов»

      В Москве исчезло дешевое жилье

      Путин высказался о депортации россиян из стран Балтии

      Путин обвинил США в фальсификации выборов президента

      В ЕС договорились о создании военной миссии для безопасности в Красном море

      Российский подросток похитил сверстника и потребовал загладить вину деньгами

      Замминистра культуры Италии стал подозреваемым в деле о краже картины XVII века

      Названа знаменитая женщина с самым идеальным носом

      В ВМФ России начали создавать инженерные части

      Зеленский признал нежелание замораживать конфликт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости