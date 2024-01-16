Врач назвала провоцирующий развитие деменции неочевидный фактор

Невролог Танашян: коронавирус может запустить когнитивные расстройства

Перенесенные вирусные заболевания, в частности, коронавирусная инфекция, могут запустить процесс когнитивных расстройств, приводящих, в частности, к слабоумию, рассказала заместитель директора Научного центра неврологии, член-корреспондент РАН Маринэ Танашян. Неочевидный провоцирующий развитие деменции фактор она назвала в беседе с aif.ru.

Невролог объяснила, что при неадекватно протекающем воспалении в патологический процесс вовлекаются ткани нервной системы, что иногда приводит к повреждению нейронов и питающих их клеток. «Поэтому воспаление сегодня рассматривается как отправная точка развития когнитивных нарушений, крайним проявлением которых становится деменция. Воспаление также влияет на основные причины развития деменции — сосудистые и нейродегенеративные изменения головного мозга», — разъяснила Танашян.

Врач добавила, что инициировать когнитивные расстройства могут многие вирусы, в том числе и коронавирус, после которого люди жалуются на снижение памяти, ухудшение внимание и «туман в голове». Танашян уточнила: не исключено, что у таких людей и до вируса были когнитивные нарушения, которые через 15-20 лет привели бы к деменции.

«Сказать, что перенесенное вирусное заболевание обязательно приведет к деменции, конечно, нельзя. Например, вирус герпеса есть у 99 процентов людей. Только у очень небольшого числа пациентов он вызывает энцефалит (острое воспаление головного мозга), злокачественная форма которого иногда приводит к когнитивным расстройствам», — заключила она.

Ранее врач-невролог Ричард Рестак назвал неочевидный ранний симптом деменции. Рестак указал, что неспособность выполнять хорошо отработанные действия называется апраксией.