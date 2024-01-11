Назван неочевидный ранний симптом деменции

Невролог Рестак: неспособность сделать привычное действие указывает на деменцию

Если у человека возникают проблемы с выполнением привычных действий, это может говорить о начале развития деменции. Об этом неочевидном симптоме заболевания рассказал врач-невролог Ричард Рестак, пишет HuffPost.

Рестак указал, что неспособность выполнять хорошо отработанные действия называется апраксией. Отличительной особенностью этого состояния он назвал отсутствие двигательных дефектов. Кроме того, по словам врача, человек с апраксией может назвать все необходимые предметы и даже рассказать, как именно следует выполнить действие, но не в состоянии сделать это. «Проблема в том, что мозг не может связать вместе всю информацию и выстроить ее в правильном порядке», — объяснил специалист.

Рестак отметил, что апраксия является одним из наиболее точных и ранних сигналов для определения начала деградации мыслительных способностей. Он добавил, что еще одним маркером заболевания является агнозия, при которой человек теряет способность правильно интерпретировать информацию, полученную от органов чувств. Например, не может узнать хорошо знакомых людей. Другие симптомы, такие как забывчивость и неспособность правильно подобрать слова, могут как указывать на деменцию, так и быть признаками обычной рассеянности или усталости.

Ранее эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова предупредила, что недосып может стать причиной развития когнитивных заболеваний, в частности — болезни Альцгеймера и деменции. По ее словам, девять из десяти пациентов с деменцией недосыпали в течение длительного времени.