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12:45, 16 января 2024Ценности

Врач перечислила россиянам действенные способы избавиться от перхоти

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Врач-трихолог Анастасия Федорова перечислила россиянам действенные способы избавиться от перхоти. Соответствующий материал публикует издание «Газета.ру».

В первую очередь доктор призвала скорректировать питание и ограничить потребление быстрых углеводов, в том числе выпечки, сладкого и конфет. Специалистка пояснила, что упомянутая еда может влиять на появление перхоти.

«Также к проблемным с этой точки зрения продуктам относятся: молоко животного происхождения (можно заменить на растительное), шоколад, острое, жирное, жареное, копченое, фастфуд», — продолжила Федорова.

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Помимо этого, эксперт порекомендовала пополнить рацион овощами и фруктами, которые способствуют уменьшению шелушений кожи головы. Врач также посоветовала выпивать 1,5 литра чистой воды в сутки и не употреблять чрезмерное количество кофе.

«Пересмотрите свой домашний уход. Не меняли ли шампунь? Смена ухода может привести к появлению или усилению шелушения. Добавьте в домашний уход пилинги кожи головы — они прекрасно устраняют шелушение. Подобрать пилинг вам поможет врач-трихолог», — добавила специалист.

Федорова отметила важность подбора головных уборов из натуральных материалов, которые не будут сдавливать голову. «Стресс — очень мощный провокатор перхоти. Поэтому, по возможности, старайтесь избегать стрессовых ситуаций. Также можно внедрить в свою жизнь практики стресс-менеджмента — дыхательные практики, физические нагрузки, йогу, растяжку», — заключила она.

Ранее трихолог Тейлор Роуз перечислила способы улучшить состояние волос во время сна. Она посоветовала надевать перед сном атласную шапочку, распустив при этом под ней волосы.

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      Екатерина Ештокина
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