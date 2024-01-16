Конфликт на Украине назвали войной на истощение

Генсек НАТО Столтенберг назвал конфликт на Украине войной на истощение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине становится «войной на истощение». Его слова приводит агентство Bloomberg.

Столтенберг назвал конфликт на Украине войной на истощение и подчеркнул, что следует уделять больше внимания необходимому количеству боеприпасов и запчастей.

«Это значит, что теперь нужно не только развертывать новые системы, но и думать о том, чтобы было достаточно боеприпасов, достаточно запчастей», — отметил генсек НАТО.

Ранее в Давосе Столтенберг встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Темами диалога стали вступление страны в альянс, а также конфликт Киева и Москвы. «Мы обсудили подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне. Я подчеркнул, что Украина ожидает решений, которые приблизят ее членство в альянсе», — сообщил украинский лидер.