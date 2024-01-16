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21:18, 16 января 2024Мир

Конфликт на Украине назвали войной на истощение

Генсек НАТО Столтенберг назвал конфликт на Украине войной на истощение
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине становится «войной на истощение». Его слова приводит агентство Bloomberg.

Столтенберг назвал конфликт на Украине войной на истощение и подчеркнул, что следует уделять больше внимания необходимому количеству боеприпасов и запчастей.

«Это значит, что теперь нужно не только развертывать новые системы, но и думать о том, чтобы было достаточно боеприпасов, достаточно запчастей», — отметил генсек НАТО.

Ранее в Давосе Столтенберг встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Темами диалога стали вступление страны в альянс, а также конфликт Киева и Москвы. «Мы обсудили подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне. Я подчеркнул, что Украина ожидает решений, которые приблизят ее членство в альянсе», — сообщил украинский лидер.

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      Марина Совина
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