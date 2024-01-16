В ЕС рассказали о зависимости от одного вида поставок из Турции

В Европарламенте рассказали о зависимости от одного вида поставок из Турции

Член Европарламента (ЕП) от Греции Эммануил Фрагкос рассказал, что Евросоюз (ЕС) зависит от поставок критического важного для объединения бората из Турции. Вопрос зависимости от одного из вида поставок евродепутат поднял в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

«Борат — это соединение, которое содержит оксид бора (B2O3). Среди минералов, содержащих оксид бора, есть четыре минерала, имеющих экономическое значение: бура, колеманит, улексит и кернит. Бораты находят применение в промышленности (строительном, автомобильном, стекольном и оборонном секторах), медицине, быту (инсектициды) и сельском хозяйстве (консервация семян и удобрения)», — напомнил Фрагкос.

Более того, он подчеркнул, что борат недавно был назван Еврокомиссией одним из 30 критически важных для ЕС видов сырья.

К сожалению, сегодня в Турции сосредоточено около 70% известных мировых запасов [бората]. ЕС ограничивает себя фактической монополией на турецкие бораты, импортируя около 98% из Турции. Замечалось, что значительные месторождения бората также обнаружены в Сербии, Аргентине, Чили, Перу, США и Китае Эммануил Фрагкос член Европарламента от Греции

В связи с этим европарламентарий обратился к ЕК с вопросами о ее действиях для снижения зависимости от поставок материала из Турции.

«Считает ли она, что в свете непрекращающейся турецкой агрессивности доля турецких боратов должна быть снижена до уровня ниже 10%? Учитывая фактическую растущую зависимость ЕС от Турции, какие шаги она намерен предпринять, чтобы сократить долю турецких боратов на европейском рынке? Как она финансирует исследования, направленные на достижение независимости в сфере поставок бората?» — спросил он.

Ранее ЕС выделил Венгрии 700 миллионов евро из фонда REPowerEU для снижения зависимости от России. По словам представителя властей, 8 декабря в Евросоюзе приняли измененный план восстановления Венгрии. Благодаря этому европейская страна получит средства на снижение зависимости от поставок российского газа и переход к зеленой энергетике. Венгрия стремится сосредоточиться на энергосбережении, развитии чистой энергетики и использовании альтернативных источников энергии, пояснил Варга.