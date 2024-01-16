Журналист оценил высылку россиян из Латвии фразой «отправляют куда глаза глядят»

Главред Baltnews Стариковс назвал высылку россиян из Латвии нелегитимной

Главный редактор агентства Baltnews Андрейс Стариковс в интервью радио Sputnik оценил высылку россиян из Латвии фразой «отправляют куда глаза глядят» и назвал депортацию нелегитимной и преступной.

Журналист отметил, что процесс запущен довольно давно, пока имеют место точечные высылки граждан России, однако возможна массовая депортация. По его словам, для этого готовилась правовая база, вводились экзамены на знание языка.

Стариковс добавил, что сейчас мероприятия по депортации осложняются тем, что поправки к закону Латвии об иммиграции находятся на оценке в конституционном суде страны. Однако, когда формальная часть будет завершена, россиян начнут высылать за пределы государства.

«Их довозят до границы с Россией и не очень добрыми словами отправляют куда глаза глядят. Как это было в случае с Катковым, на границе их встречают, оказывают медицинскую помощь, обеспечивают временным жильем и документальным сопровождением для интеграции в нашу социальную систему», — рассказал главред Baltnews.

10 января 82-летний руководитель Латвийско-российской ассоциации сотрудничества Борис Катков получил письмо от МВД, в котором говорилось, что его считают национальной угрозой и по этой причине лишают ВНЖ и депортируют. Россиянин рассказал, что не получил никаких объяснений, когда узнал о лишении вида на жительство. Как утверждал пенсионер, полицейские пришли через несколько дней после вынесения постановления.

Под угрозой депортации из Латвии находятся 1167 человек, из них 789 старше 60 лет. Пожилые россияне массово не могут сдать экзамен по латышскому языку, который нужен для продления ВНЖ.