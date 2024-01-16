Журова высмеяла жалобы российского футболиста на рост цен

Журова о жалобах Кругового на цены: не думаю, что футболисты в магазин ходят

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высмеяла жалобы защитника петербургского «Зенита» Данила Кругового на рост цен. Ее слова приводит Sport24.

«Я не думаю, что они вообще в магазин ходят и следят за этим. Может, это жены рассказывают футболистам о том, что цены растут», — заявила Журова. Она назвала эту историю странной.

В декабре 2023 года Круговой в интервью Metaratings.ru высказался по поводу роста цен на яйца и хлеб. Он заявил, что футболисты ощущают изменения в ценах на продукты.

Круговой подписал пятилетний контракт с «Зенитом» летом 2019 года. В составе команды он провел 76 матчей и забил два мяча.

