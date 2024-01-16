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23:02, 16 января 2024Спорт

Журова высмеяла жалобы российского футболиста на рост цен

Журова о жалобах Кругового на цены: не думаю, что футболисты в магазин ходят
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высмеяла жалобы защитника петербургского «Зенита» Данила Кругового на рост цен. Ее слова приводит Sport24.

«Я не думаю, что они вообще в магазин ходят и следят за этим. Может, это жены рассказывают футболистам о том, что цены растут», — заявила Журова. Она назвала эту историю странной.

В декабре 2023 года Круговой в интервью Metaratings.ru высказался по поводу роста цен на яйца и хлеб. Он заявил, что футболисты ощущают изменения в ценах на продукты.

Круговой подписал пятилетний контракт с «Зенитом» летом 2019 года. В составе команды он провел 76 матчей и забил два мяча.

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      Анастасия Борисова
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