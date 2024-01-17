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13:11, 17 января 2024Интернет и СМИ

Amazon оштрафовали в России на сотни миллионов рублей

Суд в Москве оштрафовал сервис Amazon более чем на 200 миллионов рублей

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Суд в Москве оштрафовал американскую компанию Amazon более чем на 200 миллионов рублей за отсутствие представительства в России. Об этом сообщает ТАСС.

Компанию признали виновной в нарушении части 2 статьи 13.49 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Сообщается, что компания не открыла представительство на территории страны.

Сумма штрафа для Amazon составила 200 469 997 рублей. Согласно российскому законодательству, за нарушение этой статьи КоАП юридические лица должны заплатить определенный процент от совокупной выручки за календарный год.

В октябре 2022 года сервис штрафовали за неудаление материалов, запрещенных к распространению на территории России. Суд назначил компании штраф в один миллион рублей. Уточнялось, что Роскомнадзор обращался с требованием ограничить доступ к названным материалам 19 раз.

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