Американский Peregrine приблизился к Земле

Astrobotic: модуль Peregrine приблизился к Земле на 290 тысяч километров

Лунный модуль Peregrine приблизился к Земле на расстояние 290 тысяч километров перед тем, как войти в атмосферу планеты. Об этом сообщили в компании Astrobotic.

По данным разработчика, Peregrine находится в космосе 8 суток и 16 часов, демонстрируя стабильную работу.

«Команда миссии постоянно отслеживает траекторию возвращения космического корабля на Землю. Мы поддерживаем контакт с нашими партнерами из правительства США, чтобы обеспечить максимально безопасный путь возвращения», — сказали в Astrobotic.

Ранее в компании исключили возможность мягкой посадки модуля на поверхность Луны, поскольку отказ двигательной установки привел к критической потере топлива.

Ракета Vulcan Centaur с Peregrine стартовала с космодрома на мысе Канаверал 8 января.