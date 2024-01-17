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14:41, 17 января 2024Наука и техника

Американский Peregrine приблизился к Земле

Astrobotic: модуль Peregrine приблизился к Земле на 290 тысяч километров

Кадр: Astrobotic Technology / Reuters

Лунный модуль Peregrine приблизился к Земле на расстояние 290 тысяч километров перед тем, как войти в атмосферу планеты. Об этом сообщили в компании Astrobotic.

По данным разработчика, Peregrine находится в космосе 8 суток и 16 часов, демонстрируя стабильную работу.

«Команда миссии постоянно отслеживает траекторию возвращения космического корабля на Землю. Мы поддерживаем контакт с нашими партнерами из правительства США, чтобы обеспечить максимально безопасный путь возвращения», — сказали в Astrobotic.

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Ранее в компании исключили возможность мягкой посадки модуля на поверхность Луны, поскольку отказ двигательной установки привел к критической потере топлива.

Ракета Vulcan Centaur с Peregrine стартовала с космодрома на мысе Канаверал 8 января.

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      Иван Потапов
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