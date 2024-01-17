Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:42, 17 января 2024Ценности

Анна Седокова показала фигуру в леопардовом купальнике

Кадр: @annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в откровенном образе на пляже во Флориде, США. Соответствующие кадры опубликованы в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

41-летняя исполнительница показала фигуру на камеру, позируя на побережье Атлантического океана. Для данного вида отдыха знаменитость выбрала слитный купальник с леопардовым принтом. При этом предмет гардероба отличался откровенным декольте и глубокими вырезами на ягодицах.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

Кроме того, звезда распустила волосы, надела объемные солнцезащитные очки и нанесла на губы коричневую помаду.

Ранее в январе Анна Седокова пришла на вечеринку в откровенном наряде без бюстгальтера. Так, она появилась на танцах в облегающем макси-платье ярко-красного цвета на тонких лямках и с завязками на спине.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На прохожих в Белгороде нападают, их избивают на камеру. Власти требуют жесткой реакции, в дело может вмешаться ФСБ

      Стало известно о состоянии пострадавших при крушении вертолета в Киргизии

      Раскрыты детали нового фильма про Супермена

      Захарова с иронией отреагировала на слова Макрона о недопустимости победы России

      Анна Седокова показала фигуру в леопардовом купальнике

      Медведев объяснил опасность существования «любой Украины» для ее жителей

      На сходе в поддержку башкирского активиста начались столкновения с силовиками

      Губернатор раскрыл последствия пресечения атаки на Белгород ракетами и дронами

      Жених придумал для невесты унизительный розыгрыш и удивился результату

      Медведев дал характеристику украинцам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости