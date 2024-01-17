Артемий Лебедев высказался об отмене концертов Галкина

Артемий Лебедев счел справедливой отмену концертов Галкина в Таиланде

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал справедливой отмену в Таиланде концертов комика Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этой ситуации он высказался в выпуске своего обзора новостей, видео доступно во «ВКонтакте».

Лебедев объяснил отмену выступлений Галкина тем, что Таиланд зависит от российских туристов. По его мнению, в связи с этим власти страны не хотят допускать публичной критики России.

«А на самом деле, если ты хочешь выступать в Таиланде, то нужно помнить, что всякие политические высказывания со сцены в этой стране не допускаются. И ребята в этом смысле абсолютно правы», — заключил блогер.

Два отмененных концерта Галкина должны были состояться в Таиланде в конце января. Уточнялось, что цены на выступления юмориста составляли от 8,5 тысячи до 16 тысяч рублей, но билеты были сняты с продажи организаторами. Позднее один из отелей, где планировали провести концерт, опроверг причастность к отмене мероприятия.

Кроме того, ранее Галкина оштрафовали в ОАЭ на 100 тысяч дирхам (2,3 миллиона рублей по текущему курсу). Причиной стали политические высказывания о России, прозвучавшие в ходе концерта в Дубае в 2023 году.

