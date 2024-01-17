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21:38, 17 января 2024Силовые структуры

В Белгороде возбуждено новое дело против подозреваемых в нападении на прохожих

МВД: возбуждено новое дело против двух подростков, избивавших людей в Белгороде

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Белгороде возбудили новое уголовное дело против двух подозреваемых в нападении на прохожих. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

По ее словам, один из них был задержан, его поместили в изолятор временного содержания. Также, добавила Волк, установлена личность второго подозреваемого, сейчас его разыскивает полиция.

О нападениях на жителей Белгорода стало известно после появления в сети видео, на которых группа юношей избивает людей. Выяснилось, что они совершили не менее пяти нападений.

Пять участников преступной группировки были задержаны.

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      Марина Совина
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