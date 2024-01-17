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12:23, 17 января 2024Мир

ЕК проверит законодательство Украины на соответствие европейским нормам

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС проверит законы Украины для переговоров о членстве

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Еврокомиссия (ЕК) проверит законодательство Украины на предмет соответствия европейским нормам в рамках подготовки к переговорам о членстве Киева в ЕС. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе пленарной сессии Европарламента, сообщает РИА Новости.

«Готовясь к переговорам о вступлении, мы начинаем процесс скрининга [законов] и формируем структуру переговоров», — сообщила политик.

Ранее о подобных договоренностях сообщала пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.

В декабре прошлого года японское издание Nihon Keizai назвало высокий уровень коррупции на Украине наиболее тревожным аспектом членства Украины в Евросоюзе. Обозреватели издания также допустили, что ажиотаж вокруг переговоров о присоединении может вскоре смениться разочарованием от финансовых проблем и коррупции на Украине. По его мнению, в таком случае произойдет именно то, чего хочет Россия.

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      Виктория Кондратьева
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