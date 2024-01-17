Еще 12 человек написали заявления против блогера Шабутдинова

В деле блогера Шабутдинова появилось 12 новых эпизодов о мошенничестве

В деле блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова появилось 12 новых эпизодов. Об этом сообщает «Известия».

Собеседник издания заявил, что все новые заявления в отношении Шабутдинова написали жительницы Москвы и Московской области, которые купили у блогера курсы. Пострадавшие отдали за обучение от 52 до 400 тысяч рублей в зависимости от тарифа. Материалы приобщили к делу.

12 января к делу Шабутдинова приобщили восемь новых эпизодов. При этом адвокат обвиняемого Калой Ахильгов не исключает подачу новых заявлений в полицию.