Адвокат допустил вероятность подачи новых заявлений на Шабутдинова

Адвокат не исключил подачу новых заявлений на бизнес-тренера Аяза Шабутдинова

Адвокат блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова Калой Ахильгов не исключает подачу новых заявлений в полицию по делу о крупном мошенничестве. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, пока официально потерпевшими признаны 15 человек. Но ранее в интернете появилась информация, что еще семь человек написали заявления. Защитник допустил такую возможность, но отметил, что им ничего не предъявляли. Он считает, что следствие планирует предъявить новых потерпевших на заседаниях по продлению меры пресечения, чтобы снова оставить бизнес-тренера в СИЗО.

3 ноября 2023 года Шабутдинова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве и отправили в СИЗО. Позже его арест продлили до 16 февраля. Блогер считает свой арест недоразумением.