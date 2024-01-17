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10:19, 17 января 2024Путешествия

Европейская компания отменила поставку пассажирских самолетов Ирану

Airbus отменила поставку 100 самолетов иранской авиакомпании Iran Air

Фото: Markus Mainka / Imagebroker / Globallookpress.com

Европейская авиастроительная компания Airbus отменила поставку пассажирских самолетов Ирану. Об этом говорится в отчете производителя.

Уточняется, что Airbus исключила из своего портфеля заказов 100 воздушных судов, которые она обещала поставить иранской авиакомпании Iran Air. По данным портала FlightGlobal, в их числе были 16 бортов A350-1000, 28 — A330-900, 10 — A330-200, 32 — A320neo, а также восемь A321 и шесть A320.

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В источнике также говорится, что флагманский перевозчик Ирана разместил заказ в 2016 году после того, как с государства сняли часть санкций.

Ранее сообщалось, что Росавиация предупредила крупнейшие российские авиакомпании об угрозе при полетах в Египет. Такую рекомендацию Федеральное агентство воздушного транспорта направило перевозчикам после получения информации о рисках ареста некоторых воздушных судов.

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      Алина Черненко
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