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19:04, 17 января 2024Наука и техника

Обнаружена самая холодная планета вокруг красного карлика

The Astrophysical Journal Letters: обнаружена холодная планета вокруг М-звезды

Изображение: The Astrophysical Journal Letters (2023) / phys.org

Астрономы обнаружили пару экзопланет, которые вращаются вокруг красного карлика. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале The Astrophysical Journal Letters, одна из планет является самой холодной планетой, вращающейся вокруг звезды класса М и обнаруженной на данный момент космической обсерваторией TESS.

Обе планеты вращаются вокруг звезды TOI 904, которая находится на расстоянии 150 световых лет от Земли, и обе являются субнептунами, с радиусами более чем в два раза больше, чем у Земли, но меньше, чем у Нептуна. Внешняя планета TOI 904c совершает оборот вокруг своей звезды за 84 дня и имеет предполагаемую равновесную температуру 217 кельвинов или -56 градусов Цельсия.

TOI 904b обращается вокруг звезды каждые 11 дней. Родительская звезда достаточно ярка в инфракрасном диапазоне, чтобы в будущем можно было определить массы экзопланет и характеристики их атмосфер, но достаточно холодная и тусклая, чтобы яркость звезды не мешала наблюдениям.

Ни одна из экзопланет, вращающихся вокруг TOI 904, не находится в обитаемой зоне звезды. TOI 904b находится слишком близко, поэтому вся вода испарилась бы, а TOI 904 с находится слишком далеко, поэтому любая вода и другие летучие соединения там, если они существуют, были бы заморожены.

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      Александр Еникеев
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