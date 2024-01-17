Фельдшер вела прием россиян в одеяле из-за температуры около нуля в кабинете

В Карелии фельдшер вела прием пациентов в одеяле из-за нуля градусов в кабинете

В поселке Шальском в Карелии фельдшер вела прием пациентов в одеяле из-за того, что в кабинете установилась температура около нуля градусов. Об этом сообщил «Подъем».

По сведениям издания, проблему приехал решать замминистра здравоохранения российского региона. Изначально на ситуацию обратила внимание местный депутат Галина Щербакова. Она разместила фото замерзающей сотрудницы и обратилась в Минздрав.

«Проблему удалось решить. Она возникла из-за большого слоя снега на крыше: выходные сэндвич-трубы сдвинулись с места. При подготовке к холодному сезону все было в порядке. Ремонт выполнен. Кирпичная кладка не повреждена. Сами печи в рабочем состоянии. Сейчас в помещениях амбулатории тепло», — заверили в ведомстве.

Фельдшер продолжает работать, по данным «Подъема», ее труд ценят жители карельского поселка.

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