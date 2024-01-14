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17:24, 14 января 2024Россия

Сотни жилых домов остались без тепла в российском городе

372 жилых дома в тульском Новомосковске остались без тепла из-за аварии на ГРЭС

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

372 жилых дома, 10 школ, 16 детских садов и одна больница в тульском Новомосковске остались без тепла из-за аварии на Новомосковской ГРЭС. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Тульской области.

Уточняется, что в сотнях домов в городе снижена температура подачи теплоносителя из-за того, что на ГРЭС вышел из строя высоковольтный ввод выключателя трансформатора.

В источнике говорится, что председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев поручил направить дополнительные ресурсы для скорейшей ликвидации последствий аварии, а также подготовить необходимые аварийные бригады и разместить в городе передвижные электростанции.

Ранее число оставшихся без отопления и горячей воды домов выросло в Липецке. Вечером 13 января тепло не поступало в 282 многоквартирных дома.

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      Алина Черненко
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