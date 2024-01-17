МИД: Финляндия выделит Украине через Совет Европы 4 млн евро в 2024-2025 годах

Финляндия решила выделить Украине через Совет Европы 4 миллиона евро в 2024-2025 годах. Об этом говорится в заявлении на сайте финского МИД.

«Поддержка структурных реформ имеет первостепенное значение для будущего Украины. Здесь Финляндии полезно сотрудничать с Советом Европы», — отметил министр внешней торговли и развития Вилле Тавио.

Отмечается, что программа действий направлена ​​на укрепление прав наиболее уязвимых групп населения, а также поддерживает Украину в реализации антикоррупционной стратегии, борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Ранее глава финского МИД Элина Валтонен заявила, что Россия в течение долгого времени остается значительной угрозой для Финляндии. Она пожаловалась на шпионскую деятельность России в Финляндии, указав на «растущую враждебность» Москвы по отношению к Хельсинки.