Голый мужчина набросился на полицейских с мачете и закидал их фекалиями

В США голый мужчина закидал фекалиями сотрудников полиции и набросился на них с холодным оружием. Об этом сообщает Daily Mail.

37-летнего Рассома Гебрецадика заметили на улице в одних носках в городе Балтимор, штат Мэриленд. Когда полицейский Джеймс Стоукс и его напарник отреагировали на вызов и приехали на место, где очевидцы видели мужчину, тот зашел в магазин, проник в подсобное помещение с лестницей и поднялся наверх. Пытаясь избавиться от преследователей, он кидал в сотрудников полиции фекалии и другие предметы.

Полицейские отступили и вызвали подкрепление, а также заявили, что им необходимы противоударные щиты. Когда прибыла подмога, Стоукс, вооружившись щитом, поднялся по лестнице на третий этаж, пытаясь найти преступника. Внезапно Гебрецадик, теперь уже одетый, появился на лестничном пролете с ножом в одной руке и мачете в другой. Он бросил холодное оружие в Стоукса и ранил его. Полицейский получил порез лица.

Стоукс перешел в наступление и пять раз выстрелил в Гебрецадика. Пуля попала в левую ногу мужчины, и он упал на ступеньки. Полицейскому удалось быстро надеть наручники на Гебрецадика и задержать его. Затем сотрудники правоохранительных органов оказали первую помощь пострадавшему и наложили ему жгут, чтобы остановить кровопотерю. Отмечается, что в этот момент Гебрецадик продолжал тянуться к оружию.

Преступника доставили в больницу, а после выписки отправили в следственный изолятор. Он предстанет перед судом в конце января.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина вышел на улицу без одежды и напугал прохожих. По словам одного из очевидцев, он периодически прикрывал гениталии.

