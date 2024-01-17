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10:39, 17 января 2024Россия

Губернатор раскрыл последствия пресечения атаки на Белгород ракетами и дронами

Губернатор Гладков: две атаки ВСУ повредили хозобъект и четыре авто в Белгороде

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде в результате двух атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые они предприняли с помощью ракет и беспилотников, оказался поврежден один хозобъект. Последствия случившегося раскрыл губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. В двух квартирах одного МКД выбиты окна, поврежден один хозобъект и 4 автомобиля», — сообщил глава региона.

Украина атаковала Белгород и его окрестности дважды в ночь на среду, 17 января. Сначала около 2.40 система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и четыре беспилотника самолетного типа. Второй раз средства ПВО сработали утром — тогда в небе над Белгородской областью сбили четыре ракеты из чешской РСЗО RM-70 Vampire и поразили два украинских беспилотника.

В Белгороде действовал сигнал ракетной опасности. Его отменили спустя четыре часа после введения.

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      Анастасия Шейкина
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