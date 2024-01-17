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07:17, 17 января 2024Россия

Над Белгородской областью перехватили четыре ракеты из РСЗО Vampire и два дрона

МО РФ: над Белгородской областью сбили четыре ракеты из РСЗО Vampire и два дрона

Фото: Globallookpress.com

В небе над Белгородской областью сбиты четыре ракеты из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire и поражены два украинских беспилотника. Об этом Минобороны России сообщает в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что воздушные цели были поражены средствами противовоздушной обороны.

Сбитые ракеты и беспилотники в приграничном российском регионе  — вторая атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) за ночь среды, 17 января.

Первый раз Украина атаковала Белгород и его окрестности в районе двух часов ночи — тогда губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как уточнили в Минобороны, было сбито еще семь ракет из РСЗО «Ольха». В результате атаки никто не пострадал, повреждено остекление в жилом доме, в результате атаки загорелась хозяйственная постройка. В одном из населенных пунктов отключилось электричество.

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      Анастасия Шейкина
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