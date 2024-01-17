Иран назвал Израиль целью ударов по Ираку

МИД Ирана: целью удара по Ираку была база «Моссада»

Иран уважает территориальную целостность Ирака, целью ударов по Иракскому Курдистану была база службы разведки Израиля «Моссад», деятельность которой направлена против Тегерана. Об этом заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Reuters.

«Мы нанесли удар по базе "Моссада" в Иракском Курдистане и мы поразили ее высокоточными ракетами. Это не означает, что мы нанесли удар по Ираку. Мы нанесли удар по Израилю», — сказал он.

Дипломат отметил, что Тегеран поделился разведданными с Ираком о деятельности израильского разведывательного агентства в Иракском Курдистане.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канани заявил, что ракетные удары Ирана по территории Ирака нанесены с целью ликвидации угроз безопасности страны. Он добавил, что Иран придерживается принципов суверенитета и территориальной целостности стран, в то же время используя свое законное право бороться с угрозами национальной безопасности.