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01:57, 17 января 2024Мир

Макрон заявил о нежелании Европы зависеть от США

Макрон: Европе необходимо укреплять суверенитет, чтобы не зависеть от США
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Christian Hartmann / Reuters

Европе необходимо укреплять суверенитет, чтобы не зависеть от США, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишет ТАСС.

По мнению французского лидера, мир находится в беспорядке. Он считает, что в первую очередь это связано с напряженностью между США и Китаем, которая может затронуть и Европу.

«Именно поэтому я выступаю за более сильную Европу. Франция одна не может противостоять этой напряженности. Необходима суверенная Европа, которая признает Соединенные Штаты своим союзником, но не хочет от них зависеть», — подчеркнул Макрон. Он добавил, что Европа должна стать полюсом стабильности, на котором не скажутся разногласия между Вашингтоном и Пекином.

Ранее Макрон заявил, что Европа должна выстраивать и опираться на собственный, независимый военный суверенитет и не полагаться на помощь США и НАТО.

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      Марина Совина
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