Макрон заявил о нежелании Европы зависеть от США
Европе необходимо укреплять суверенитет, чтобы не зависеть от США, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишет ТАСС.
По мнению французского лидера, мир находится в беспорядке. Он считает, что в первую очередь это связано с напряженностью между США и Китаем, которая может затронуть и Европу.
«Именно поэтому я выступаю за более сильную Европу. Франция одна не может противостоять этой напряженности. Необходима суверенная Европа, которая признает Соединенные Штаты своим союзником, но не хочет от них зависеть», — подчеркнул Макрон. Он добавил, что Европа должна стать полюсом стабильности, на котором не скажутся разногласия между Вашингтоном и Пекином.
Ранее Макрон заявил, что Европа должна выстраивать и опираться на собственный, независимый военный суверенитет и не полагаться на помощь США и НАТО.