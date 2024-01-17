Макрон заявил о нежелании Европы зависеть от США

Макрон: Европе необходимо укреплять суверенитет, чтобы не зависеть от США

Европе необходимо укреплять суверенитет, чтобы не зависеть от США, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишет ТАСС.

По мнению французского лидера, мир находится в беспорядке. Он считает, что в первую очередь это связано с напряженностью между США и Китаем, которая может затронуть и Европу.

«Именно поэтому я выступаю за более сильную Европу. Франция одна не может противостоять этой напряженности. Необходима суверенная Европа, которая признает Соединенные Штаты своим союзником, но не хочет от них зависеть», — подчеркнул Макрон. Он добавил, что Европа должна стать полюсом стабильности, на котором не скажутся разногласия между Вашингтоном и Пекином.

Ранее Макрон заявил, что Европа должна выстраивать и опираться на собственный, независимый военный суверенитет и не полагаться на помощь США и НАТО.