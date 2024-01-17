Милонов объяснил свое предложение наказывать за разводы отправкой на СВО

Милонов: предложение наказывать россиян за разводы прозвучало в ходе дискуссии

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что его предложение наказывать за разводы отправкой на специальную военную операцию (СВО) касается «негодяев, которые шляются, пьют, бьют жен, изменяют им». Об этом политик заявил в беседе с «360».

Он объяснил, что его мнение о наказании за разводы штрафом или обязательными работами в зоне спецоперации прозвучало в ходе дискуссии о законопроекте ЛДПР, авторы которого предложили выплачивать молодоженам по 10 тысяч рублей. Милонов отметил, что, если подходить «с такой материалистической точки зрения», за развод нужно взыскивать 100 тысяч рублей. «Это был ответ на такую финансовую подоплеку заключения брака. Я считаю, что такое не работает», — сказал он.

Депутат считает, что люди вступают в брак, так как для них важны определенные ценности, и проблема состоит не в малом числе свадеб, а в большом количестве разводов. «И понятно, что палкой и рублем это делать не получается. У меня на этот счет есть свое мнение, я готовлю законопроект, который позже мог бы озвучить», — сказал он.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина в беседе с «Лентой.ру» заявила, что введение штрафов за развод для россиян было бы крайне неэффективной мерой. Она обратила внимание, что в 80 процентах случаев жители страны разводятся из-за материальных проблем, в том числе отсутствия жилья и зарплат.