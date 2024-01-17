Минобороны сообщило предположительную причину аварийной посадки Ми-8 на трассу
Минобороны: причиной аварийной посадки Ми-8 на дорогу могла стать неисправность
Предположительной причиной аварийной посадки вертолета Ми-8 на автотрассу в Брянской области могла стать неисправность. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Там уточнили, что полет воздушного судна был плановым. Экипаж при инциденте не пострадал.
«По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность», — пояснили в оборонном ведомстве.