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15:41, 17 января 2024Россия

В российском регионе вертолет совершил аварийную посадку на автотрассу

Губернатор Богомаз: в Брянской области вертолет совершил аварийную посадку

Фото: Ashutosh Pandey / Unsplash

В Брянской области вертолет совершил аварийную посадку на автотрассу. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

Воздушное судно село на участок федеральной автомобильной дороги М-3 («Украина»). О причинах посадки, модели вертолета и его принадлежности не сообщается. Пострадавших нет.

В результате ЧП произошел обрыв высоковольтной линии электропередачи. После приземления вертолета свет отсутствовал в четырех районах области. Сейчас электроснабжение в Брасовском и Комаричском районах восстановлено за счет дополнительных источников питания, подчеркнул губернатор. Подача в Севский и Суземский район будет налажена в ближайшее время, добавил он.

Дополнение: через 35 минут после публикации сообщения о повреждении линий электропередачи Богомаз проинформировал, что энергоснабжение восстановлено во всех четырех районах. Он поблагодарил сотрудников за оперативную работу.

Ранее в Ставропольском крае вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку из-за неполадок во время полета. Находившиеся на борту пилоты не пострадали. Власти региона сообщили, что инцидент произошел из-за отказа одного из двигателей.

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      Алан Босиков
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