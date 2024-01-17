Москвич вылил на сына-подростка кипящее масло

Житель Москвы вылил на 17-летнего сына кипящее масло из сковородки

Житель Москвы вылил на 17-летнего сына кипящее масло из сковородки. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, инцидент произошел поздно вечером 15 января. На следующий день подросток обратился в больницу, где у него диагностировали ожоги уха, шеи и плеча. Причины поступка москвича не уточняются, однако подчеркивается, что он вылил масло на сына намеренно. По факту произошедшего проводится проверка, сообщил телеканал.

Ранее житель Красносельского района Санкт-Петербурга на глазах у жены избил и покусал своего 14-летнего сына. В результате мальчика поместили в нейрохирургическое отделение с травмой головы в состоянии средней степени тяжести.

В ноябре 2023 года 41-летний москвич жестоко избил свою 11-летнюю дочь, которая не стала переодеваться после урока физкультуры в школе. Мужчина обратил на это внимание во время звонка ребенка на перемене. Когда девочка вернулась домой, отец взял ремень и нанес ей телесные повреждения. Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы головы и ног.