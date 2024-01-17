На прохожих в Белгороде нападают, их избивают на камеру. Власти требуют жесткой реакции, в дело может вмешаться ФСБ

В Белгороде задержали пятерых причастных к избиению прохожих на камеру

На улицах Белгорода группа молодых людей нападала на прохожих и снимала происходящее на камеру. На резонансную ситуацию обратил внимание губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, личности злоумышленников уже установлены. Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых из шести участников преступной группировки и выясняют все обстоятельства произошедшего.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о возбуждении ненависти по национальному признаку, хулиганстве и покушении на убийство, совершенное группой лиц. Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники ФСБ и МВД.

Считаю, что в данных обстоятельствах мы должны максимально быстро и жестко реагировать, чтобы не допустить подобных противоправных действий, тем более в такой непростой обстановке, в которой мы сейчас живем Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Что известно о нападавших?

Банда, состоящая из шести человек, толпой избивала людей, оскорбляла их и снимала происходящее на телефон, после чего размещала видеозаписи в соцсетях. Четверо ее членов — подростки. По данным силовиков, ранее трое из участников группировки привлекались к ответственности.

Как стало известно изданию Baza, в нападениях на прохожих принимал участие 18-летний студент Денис С., занимающийся ММА. Он учится на третьем курсе училища, преподаватели на его поведение и оценки не жалуются. Юношу удалось опознать по кадрам из видео. Родные молодого человека рассказали, что несколько дней назад он перестал отвечать на телефонные звонки и появляться дома.

Также появилась информация, что Денис является уроженцем Азербайджана. Как сообщает Ura.ru со ссылкой на Telegram-каналы, он был главарем банды и после задержания извинился за содеянное.

Уточняется, что мотивом к действиям злоумышленников могла послужить национальная ненависть.