На Украине попытались сорвать литургию УПЦ с помощью боевой песни националистов

Сторонники ПЦУ попытались сорвать службу УПЦ с помощью гимна националистов

В Ладыжкине Винницкой области сторонники раскольнической Православной Церкви Украины (ПЦУ) попытались сорвать литургию Украинской Православной Церкви (УПЦ) с помощью песни «Червона калина», которая считается боевым гимном Организации Украинских Националистов (ОУН, запрещена в России как экстремистская). О поведении хулиганов из ПЦУ сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) Украины в своем Telegram-канале.

«Мы служили литургию, а накануне — всенощную. Людей в воскресный день собралось много, до ста человек — было душновато, пришлось приоткрыть окна. Так они [представители ПЦУ] подходили к окнам и включали "Червону калину"», — передает слова местного иерея СПЖ.

Настоятель подчеркнул, что, несмотря на рейдерский захват Казанского храма, община не оставляет святыню. Прихожане совершают вокруг обители крестный ход, а в молельном доме рядом с церковью продолжается служба.

9 января раскольники из ПЦУ, используя бульдозер, незаконно заняли Казанский храм УПЦ в Ладыжкине. Позднее стало известно, что украинские правоохранители возбудили уголовное дело по факту происшествия.