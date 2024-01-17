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15:30, 17 января 2024Бывший СССР

На Украине захотели проверить поддерживающих УПЦ депутатов

Глава партии Зеленского Шуляк призвала проверить поддерживающих УПЦ депутатов
Елена Шуляк

Елена Шуляк. Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Депутатов Верховной Рады, которые поддерживают Украинскую православную церковь (УПЦ), захотели проверить. К этому призвала глава партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Елена Шуляк в интервью изданию «Главком».

«Нормальная парламентская работа — это выполнение своих профессиональных обязанностей (...). Если что-то выходит за рамки полномочий, это уже повод обратить внимание на профессиональную пригодность и способность эффективно выполнять свои обязанности», — сказала она, комментируя нежелание некоторых депутатов голосовать за запрет УПЦ.

По ее мнению, если кого-то запугивают «божьей карой», то необходимо обращаться в дисциплинарную комиссию, инициируя рассмотрение вопроса.

В декабре спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил, что Рада уже в начале 2024 года может принять закон, позволяющий запретить деятельность УПЦ на Украине. Ранее Рада в первом чтении приняла законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Документ в будущем позволит через суд добиться запрета на деятельность УПЦ.

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      Кристина Есикова
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