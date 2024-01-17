Названы особенности выпустившей ракеты по Белгороду РСЗО «Вампир»

Полковник Кошкин назвал чешскую РСЗО «Вампир» модификацией советского «Града»

Военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова полковник в отставке Андрей Кошкин описал принцип работы чешской реактивной системы залпового огня «Вампир», которая утром 17 января выпустила четыре ракеты по Белгород. В беседе с «Лентой.ру» Кошкин назвал «Вампир» модификацией разработанной в советские времена РСЗО «Град».

«Особенности следующие: это реактивная система залпового огня 122-миллиметрового калибра, которую еще позиционируют как РМ-70. (...) Ее стоимость составляет около двух миллионов долларов, она использует осколочно-фугасные снаряды и достигает дистанции поражения почти до 25 километров. Это довольно внушительная система», — объяснил эксперт.

Он также подчеркнул, что «Вампир» был разработан на базе советского «Града».

«Она была произведена на базе нашей версии, советской версии "Град" БМ-21, которая производилась еще в 1972 году в Чехословакии, и все технологии остались. И вот чтобы не называть эту машину "Градом", они придумали РСЗО РМ-70. Естественно, она получила модификацию, которую назвали РСЗО "Вампир", она производится непосредственно с 2007 года. Потом ее стали ставить на шасси чешского военного грузовика», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Минобороны России сообщило, что в небе над Белгородской областью сбиты четыре ракеты из чешской РСЗО RM-70 «Вампир» и поражены два украинских беспилотника. В ведомстве уточнили, что воздушные цели были поражены средствами противовоздушной обороны.

Сбитые ракеты и беспилотники в приграничном российском регионе стали второй атакой Вооруженных сил Украины за ночь среды, 17 января.