Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:23, 19 января 2024Среда обитания

Россиян предупредили о последствиях установки некачественных запчастей на авто

Автоэксперт Буров: цена оригинальных запчастей на авто в 2,5 раза выше аналогов

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Покупка и установка некачественных запчастей может стать причиной поломки автомобиля. О таком последствии «Ленте.ру» рассказал автоэксперт Сергей Буров. Он также дал рекомендации, как сохранить работоспособность транспортного средства.

Автоэксперт подчеркнул, что на качество и стабильность работы влияет каждая деталь. К примеру, одна запчасть с дефектом может послужить причиной выхода из строя узлов и агрегатов. В результате эксплуатации масляного фильтра низкого качества произойдет образование нагара и поломка мотора. Из-за установки рулевой тяги с дефектом автомобилист может потерять управление после первой же большой выбоины на дороге, а это уже приведет к аварии.

«Если вы решили приобрести запчасти для автомобиля самостоятельно, не обращаясь в техцентр, необходимо подготовить полный список комплектующих, которые потребуются: часто при замене одного элемента к нему нужно установить сопутствующие детали, — предупредил Буров. — В оригинальных изделиях большинства производителей уже есть необходимые комплектующие для замены детали. Приобретая аналоги, требуется дополнительно приобрести расходные материалы».

Часто к потере управления и аварии, по словам эксперта, приводит выход из строя электронных компонентов. Потому именно в этой категории стоит предпочесть оригинальные запчасти, несмотря на их стоимость.

Автоэксперт предупредил, что многие производители КНР до сих пор не создали систему подбора запчастей в России. Даже если у бренда есть каталог, описание в нем фактически может не совпадать с характеристиками изделия, установленного в автомобиле покупателя. Потому Буров призвал самостоятельно сравнивать технические параметры запчастей перед покупкой и установкой.

По итогам 2023 года цены на оригиналы в 2,5 раза превысили стоимость аналогов. Если важно сэкономить, но при этом приобрести качественную продукцию, перед покупкой изучите сертификаты на изделие. Оцените состав материалов, из которых сделаны запчасти и сравните с уже установленными на вашем автомобиле

Сергей Буровавтоэксперт

Также, чтобы избежать покупки поддельного товара и ошибки при его подборе, Буров посоветовал заранее изучить площадку, на которой продается деталь.

Ранее автоэксперт Роман Солдатов предупредил россиян о грядущем подорожании иномарок. Согласно его прогнозу, минимальная стоимость новой зарубежной машины на российском рынке в этом году может увеличиться с нынешних 2,8 до 3-3,2 миллиона рублей. Подобная динамика, как уточнил аналитик, будет связана с рядом факторов, включая изменения валютного курса и повышение утилизационного сбора.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В НАТО призвали готовиться к войне с Россией. Когда может начаться полномасштабный конфликт?

      Названы самые популярные у россиян направления для отдыха в новогодние праздники

      Россиянам перечислили льготные программы по ипотеке

      Лечащие детей медики пожаловались Путину на низкие зарплаты

      Самбурская снялась в откровенном наряде на пляже

      Ведущая популярного российского YouTubе-шоу рассказала о долгах

      В России назвали самые подешевевшие в 2023 году продукты

      В России объяснили поиск советского имущества за рубежом

      Ситуацию на Тамбовском пороховом заводе после сообщений об атаке ВСУ оценили

      Дочь Урганта стала актрисой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше