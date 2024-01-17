В России ответили на слова советника Байдена о формировании нового миропорядка

Сенатор Джабаров: США не хотят формирования нового миропорядка

США не хотят формирования нового миропорядка, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он ответил на заявление советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана об изменении мироустройства.

Я согласен с Салливаном, что формируется новый миропорядок, но американцы к этому никакого отношения не имеют. Они как раз мечтали бы сохранить прежний миропорядок, где Штаты превалировали и были главным распределителем любых проблем в этом мире Владимир Джабаров российский сенатор

«Мы против однополярного мира, мы выступаем за многополярный. Именно Россия стоит во главе процесса создания многополярного мира. Американцы пытаются даже эту ситуацию использовать себе в пользу и пытаются запугать весь мир, как они говорят, растущей российской угрозой. В ведущих странах Европы, Азии уже давно разобрались с попытками американцев вернуть все вспять. Я думаю, вопрос будет решен, победа будет за нами», — сказал сенатор.

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что сейчас меняется миропорядок. «Действительно, прямо сейчас формируется какой-то новый миропорядок. В любом случае мировой порядок всегда развивается и развивался с даты окончания Второй мировой войны», — сказал чиновник.

По его мнению, Вашингтон и его союзники могут повлиять на этот процесс и справиться с текущими глобальными вызовами.