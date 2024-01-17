Трамп сравнил главу Пентагона с играющим в ноутбук ребенком

Трамп сравнил госпитализированного главу Пентагона с играющим в ноутбук ребенком

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал госпитализированного в больницу в начале года главу Пентагона Ллойда Остина, который продолжал исполнять свои обязанности в палате медучреждения, сравнив его с ребенком, играющим в ноутбук, сообщает ТАСС.

«Он пользуется ноутбуком, лежа на больничной койке, управляет военными действиями с ноутбука», — заявил политик.

По мнению Трампа, в данных условиях Остин был похож на ребенка, который играется с гаджетом.

У главы Пентагона диагностировали рак простаты. Он был госпитализирован 1 января, однако Белый дом узнал об этом только спустя пять дней.

Позже ведомство сообщило о выписке Остина из больницы. Отмечается, что он некоторое время будет работать из дома.