Компьютеры научились погружать под воду без ущерба для техники

TechSpot: найден способ работать с компьютером под водой

Специалисты американской компании HZO продемонстрировали возможность использования компьютеров и прочей техники под водой. Об этом сообщает издание TechSpot.

Инженеры показали свое изобретение на выставке CES 2024. Ученые поместили в резервуар с прозрачными стенками одноплатный компьютер Raspberry Pi, наполнили емкость водой и включили в сеть — девайс продолжил работу без ущерба. Представители HZO рассказали, что перед погружением электроники под воду на нее нанесли специальную пленку.

Специалисты нашли новый способ использования техники под водой с помощью парилена, который нанесли на компьютер на молекулярном уровне посредством процесса вакуумного осаждения. Полимерная пленка имеет типичную толщину от 2 до 25 микрон, и ее можно безопасно использовать для хрупких электронных компонентов.

В материале говорится, что процесс нанесения парилена не является быстрым: например, на обработку мини-компьютера ушло 15 часов. Однако получившаяся пленка способна защитить электронику в течение долгого времени.

Ранее специалисты Массачусетского технологического института (MIT) анонсировали главные технологические прорывы 2024 года. К ним отнесли искусственный интеллект, технологию редактирования генома CRISPR, гарнитуру дополненной реальности Apple Vision Pro, препараты для похудения и прочие изобретения.