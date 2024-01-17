В Крыму оценили военный план экс-офицера США

Чегринец назвал абсолютной чепухой план экс-офицера США Годжеса по войне за Крым

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец прокомментировал план бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Годжеса по войне за полуостров. Его слова приводит РИА Новости.

Чегринец оценил военный план экс-офицера США и назвал его абсолютной чепухой, а также пустой риторикой сбитого летчика.

«Все попытки разговоров о Крыме — это абсолютная чепуха, которая рассчитана в первую очередь на психологическую обработку как американских граждан, так и граждан Украины», — отметил он.

По словам Чегринца, любой здравомыслящий человек на Западе считает Крым частью России. Он добавил, что невозможно спасти «тонущий корабль под названием Украина».

Ранее Годжес призвал сделать Крым «непригодным для русских войск и России в целом». Для этого Украине понадобится высокоточное дальнобойное оружие для изолирования полуострова, в том числе для уничтожения Керченского моста.

В интервью журналу The Economist президент Украины Владимир Зеленский назвал изоляцию Крыма в 2024 году главной задачей Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, это важно, чтобы снизить количество атак по республике с территории полуострова.