Появились подробности о пострадавших при взрыве на заводе в Ростовской области

Голубев: трое получили ожоги, еще пятеро травмы при взрыве на заводе в Шахтах

Из девяти пострадавших при взрыве на заводе в Шахтах три человека получили ожоги, еще пятеро — травмы различной степени тяжести. Такие подробности о пострадавших при взрыве в Ростовской области привел губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.

«Одному [пострадавшему] оказана медпомощь на месте, 3 человека — с ожогами, 5 — с травмами различной степени. В Шахты выехали представители Минздрава региона», — сообщил глава региона. Он добавил, что пожар на заводе локализовали на площади 360 квадратных метров, а затем его ликвидировали.

Взрыв и пожар на полимерном заводе «Авангард» в Шахтах Ростовской области произошли в среду, 17 января. Информация о том, что причиной ЧП мог стать беспилотник, не подтвердилась — специалисты выясняют обстоятельства взрыва. На место пожара привлекли семь единиц спецтехники, машины газовой и энергетической служб, а также скорой помощи.

Завод «Авангард» — первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна. Он начал полноценную работу летом 2023 года.