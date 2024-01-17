Премьер Эстонии призвала делать ежегодные пожертвования Украине

Премьер Каллас призвала союзников Киева ежегодно жертвовать Украине 0,25 % ВВП

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала союзников Украины делать ежегодные пожертвования Киеву в размере 0,25 процента своего ВВП. Ее слова приводит Bloomberg.

По ее словам, каждый член так называемой группы Рамштайн, в которую входит более 50 стран, должен ежегодно перечислять Украине помощь, равную 0,25 процента своего ВВП. Это позволит собрать по меньшей мере 120 миллиардов евро и повернуть конфликт в пользу Киева, считает Каллас.

Эстонский политик отметила, что многие члены НАТО не достигли показателя расходов на оборону в два процента ВВП. В связи с этим странам Евросоюза следует больше помогать Киеву. В то же время Каллас признала усталость от конфликта среди союзников, подчеркнув, что если страны объединят усилия, то переломный момент конфликта приблизится.

Ранее депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон заявил, что Европа должна помочь Киеву отправить на фронт украинцев, бежавших из страны.