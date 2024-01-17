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22:01, 17 января 2024Мир

Проживающим в Эстонии россиянам захотели запретить голосовать

Премьер Эстонии Каллас пообещала запретить россиянам и белорусам голосовать

Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters

Власти Эстонии планируют запретить проживающим в стране россиянам и белорусам голосовать на местных выборах до завершения конфликта на Украине. Об этом сообщила премьер-министр страны Кая Каллас, передает РИА Новости.

По ее словам, правительство ищет способ приостановить избирательное право граждан России и Белоруссии. Однако, отметила премьер, для этого потребуется внести изменения в конституцию. «Возможно, парламент действительно поддержит этот вариант подавляющим числом голосов. Как известно, конституцию мы можем изменить очень значительным большинством голосов», — заявила Каллас.

Ранее Эстония отказалась пускать в страну высылаемых из Латвии россиян. «Я не знаю, как латвийцы будут с ними справляться, но, конечно, мы их не примем», — пообещал глава МВД Лаури Ляэнеметс.

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      Марина Совина
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